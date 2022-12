Farouk Bouasker voit-il le Tunisien comme un corrompu qui ne croit pas en la démocratie?

Ceux qui ont participé au référendum du 25 juillet sur la réforme constitutionnelle proposée par le président de la république Kaïs Saïed et qui n’ont pas participé aux législatives du 17 décembre, soit près de 20% des électeurs, l’ont-ils fait aussi parce qu’ils ont été payés, comme semble le laisser entendre le président de la commission électorale, Farouk Bouasker? Et dans ce cas, ils ont été payés par qui ?

Par Mustapha Mezghani *

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) attribue le faible taux de participation aux élections législatives du 17 décembre, 8,8%, à «l’absence d’argent politique et de corruption».

Faut-il donc comprendre que les 91,8% des Tunisiens qui ne sont pas allés voter ne l’ont pas fait parce qu’on ne leur a pas graissé la patte et qu’ils n’ont pas pu vendre leurs voix.

Voudrait-il dire (ou considérerait-il) que la quasi-totalité des Tunisiens, parce qu’ils ne sont pas allés voter, sont des corrompus qui n’ont rien à faire de la démocratie étant donné que le vote et le choix des représentants du peuple est l’essence même de l’exercice démocratique?

Et ceux qui ont participé au référendum du 25 juillet (sur la réforme proposée par le président de la république Kaïs Saïed, Ndlr) et qui n’ont pas participé aux législatives, soit près de 20% des électeurs, ont-ils aussi participé au référendum parce qu’ils ont été payés?

Sont-ils aussi corrompus?

Qui les aurait donc payés? Pouvez-vous nous le dire, vous qui avez chapeauté les deux scrutins ?

Vous qui êtes à l’Isie depuis tant d’années et suivez ces élections de près.

J’aimerai bien avoir une réponse de la part de celui qui a managé ces deux scrutins en tant que président de l’Isie.

Si c’est le cas, qui a payé ces 20% des votants (au moins) en juillet 2022 lors du référendum et qui n’ont pas participé aux élections législatives? Pourquoi n’avez-vous rien fait contre ces corrupteurs et ces corrompus? Pourquoi ne pas l’avoir déclaré au moment voulu en juillet dernier? Pourquoi ne citez-vous pas des noms?

C’est dommage d’entendre des justificatifs qualifiés de «choquants et indignes» de la part du maître Kamel Jendoubi (ancien président de l’Isie, Ndlr) alors qu’il y avait des tonnes d’autres explications plus plausibles, plus crédibles et moins dénigrantes et insultantes pour le peuple tunisien.

* Ancien Pdg de Tunisie Tradenet et ancien conseiller de plusieurs ministres.