Sécurité alimentaire : prêt de la BEI de 150 millions d’euros à la Tunisie  

Un accord de financement de 150 millions d’euros (502 millions de dinars tunisiens) au profit de l’Office des céréales (OC) a été signé vendredi 16 décembre 2022 par le ministre de l’Economie Samir Saied et le directeur des opérations de prêt dans les pays voisins de l’Union européenne (UE) de la Banque européenne d’investissement (BEI) Lionel Rapaille.

Cet accord qui s’inscrit dans le cadre du Projet d’appui à la sécurité alimentaire d’urgence en Tunisie (Pausat), vise à renforcer les capacités de l’OC au niveau de l’approvisionnement en blé tendre et de la logistique liée au stockage des céréales, lit-on dimanche 18 décembre dans un communiqué du ministère de l’Economie.

Rapaille a souligné, à cette occasion, l’importance de ce financement visant à soutenir les capacités de la Tunisie au niveau de la sécurité alimentaire, notamment dans un contexte caractérisé par le changement climatique et la crise mondiale d’approvisionnement en produits de base, notamment en céréales, due à la guerre Russie-Ukraine.

M. Saïed a pour sa part indiqué que ce financement renforcera sans aucun doute les efforts de la Tunisie pour faire face aux retombées de la crise mondiale, notamment en matière d’approvisionnement en céréales. Il améliorera également les infrastructures de base et logistiques des structures étatiques connexes et développera la bonne gouvernance de ce système. Ce financement permettra aussi d’assurer un approvisionnement régulier en blé tendre, de développer le secteur agricole et de moderniser sa gouvernance, a-t-il ajouté.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza, de l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, du chef de la représentation de la BEI en Tunisie Jean-Luc Reverault et du directeur général de l’Office des céréales Béchir El Kthiri.

D’après Tap.