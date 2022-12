Tunisie : Fadhel Abdelkefi appelle Kaïs Saïed à mettre fin à la mascarade actuelle

Fadhel Abdelkefi a appelé le président de la république, Kaïs Saïed, à «écouter le message de son peuple sans arrogance», par référence au très faible taux de participation (8,8%) aux législatives anticipées du 17 décembre 2022.

Le président du parti Afek Tounes, qui commentait ces élections dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, a déclaré que «le message est clair après le refus de plus de 90% des citoyens (inscrits sur les listes électorales, Ndlr) de participer aux élections législatives : le système du pouvoir personnel de Kaïs Saïed est terminé», appelant le président de la république Kaïs Saïed à «arrêter la mascarade des élections et du processus politique, mettre en place un gouvernement d’urgence économique et organiser élections présidentielles anticipées» pour rétablir une légitimité écornée et relancer l’économie dans le pays.

