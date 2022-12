Tunisie : Rached Khiari visé par un nouveau mandat de dépôt

La justice a émis un nouveau mandat de dépôt contre Rached Khiari ancien député de la coalition islamiste Al-Karama, qui est désormais détenu dans le cadre de 3 affaires.

C’est ce qu’indique un post publié hier, mardi 20 décembre 2022 sur la page du concerné par ses proches, qui n’ont cependant pas précisé l’affaire en question ni les poursuites dont l’ancien député fait l’objet.

Rappelons que Rached Khiari en détention depuis le 3 août dernier, après une cavale de quelques mois, avait déjà fait l’objet de deux mandats de dépôt et a été condamné à 6 mois de prison en septembre dernier pour «diffamation via les réseaux sociaux et violation des données personnelles de mineurs», ainsi qu’à 3 autres mois dans le cadre d’une autre affaire de diffamation et d’attribution de faits illégaux à un fonctionnaire en rapport avec ses fonctions sans en établir la véracité, après qu’il ait publié un post s’interrogeant sur «la présence d’une base militaire américaine dans l’une des casernes tunisiennes».

Il est également poursuivi plusieurs affaires, notamment pour mise en danger de la sûreté intérieure et atteinte à l’institution militaire, entre autres accusations, et ce, après qu’il ait diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux en accusant le président de la république d’être «un traître, un collabo et un agent de la France», de«haute trahison» et «d’avoir perçu de l’argent par des parties étrangères, notamment américaines, pour financer sa campagne électorale de la présidentielle de 2019».

Y. N.