La famille de l’ex-député Khiari dénonce «l’absence de soutien des partis et de ses anciens collègues»

La chambre pénale près le Tribunal militaire de Tunis a rejeté, ce jeudi 10 novembre 2022, le recours portant sur l’annulation du mandat de dépôt émis contre l’ancien député de la coalition islamiste Al-Karama, Rached Khiari. Sa famille se dit abandonnée et s’interroge : «Où sont ses collègues députés ? Où sont les partis..?».

«Encore une fois, la famille Khiari se retrouve sans soutien», lit-on dans un post publié sur la page Facebook de l’ancien député, qui reste en prison et dont l’audience a été reporté au 24 novembre courant, et d’ajouter : «Où sont les personnalités nationales absents dans la défense des civils déférés devant les juridictions militaires ? Où sont ses collègues députés ? Où sont les partis, les dirigeants et les défenseurs humains et le peuple?»

Rappelons que le mandant de dépôt en question a été émis contre Khiari suite à une condamnation par contumace, dans le cadre d’une affaire de diffamation et d’attribution de faits illégaux à un fonctionnaire en rapport avec ses fonctions sans en établir la véracité, après qu’il ait publié un post s’interrogeant sur «la présence d’une base militaire américaine dans l’une des casernes tunisiennes».

En détention après une cavale de quelques mois, Rached Khiari est poursuivi dans d’autres affaires, notamment pour mise en danger de la sûreté intérieure et atteinte à l’institution militaire, entre autres accusations, et ce, après qu’il ait diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux en accusant le président de la république d’être «un traître, un collabo et un agent de la France», de«haute trahison» et «d’avoir perçu de l’argent par des parties étrangères, notamment américaines, pour financer sa campagne électorale de la présidentielle de 2019».

Y. N.