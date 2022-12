Cinémathèque tunisienne : Ouverture ce soir du Festival My First Doc (Le programme)

La 5e édition du Festival My First Doc démarre ce soir, mardi 27 décembre, et se poursuivra jusqu’à vendredi 30 décembre à la Cinémathèque tunisienne. L’entrée est gratuite.

La Cinémathèque tunisienne accueille durant quatre jours une nouvelle édition du Festival international My First Doc, organisé par l’Association Cinéma documentaire tunisien (ACDT) qui met la lumière sur le cinéma documentaire et le travail des jeunes réalisateurs.

Le programme démarre aujourd’hui à 15h avec une séance de projection qui comprend trois films : « Our voices », « Yungay 7020 » et « Ramboy ».

La deuxième séance commence à 17h avec deux films : « Peso de la Quietud » et « Écoute les murs tomber ».

F.B