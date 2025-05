Tunisie | Amnesty International réclame la libération immédiate de Sonia Dahmani

Un an s’est écoulé depuis l’arrestation de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, et à l’instar de plusieurs parties, Amnesty International Tunisie a réclamé sa libération immédiate.

Dans un communiqué publié ce lundi 12 mai 2025 Amnesty International a fermement dénoncé la détention de Sonia Dahmani, la considérant comme « une violation flagrante du droit fondamental à la liberté d’expression ».

AI rappelle que Sonia Dahmani a été arrêtée le 11 mai 2024 suite à des propos tenus dans l’exercice de son métier de chroniqueuse et qu’elle a été inculpée sur la base du décret 54, « un outil de plus en plus utilisé pour museler les voix dissidentes… Depuis un an, elle est privée de sa liberté, une situation qui contrevient aux normes internationales des droits humains garantissant la liberté d’expression et le droit à un procès équitable », lit-on encore dans le communiqué.

L’Organisation a par ailleurs alerté sur les conditions de l’incarcération de Sonia Dahmani,« suite à des alertes faites par la famille et le comité de défense, qui ont signalé des restrictions arbitraires, ainsi que ce qu’elle a qualifié d’acharnement judiciaire ».

Dans son communiqué Amnesty a de ce fait demandé la libération de Sonia Dahmani, l’abandon de toutes les charges retenues contre elle, à l’ouverture d’une enquête indépendante et transparente sur ses conditions de sa détention ainsi qu’à mettre fin à l’utilisation du décret-loi n° 54 et d’autres lois répressives pour étouffer la liberté d’expression.

Y. N.