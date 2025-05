Tunis | Le SNJT organise une cérémonie funéraire en hommage à Mahmoud Laarroussi

La presse tunisienne est en deuil suite à la perte, ce lundi, du journaliste Mahmoud Laarroussi. Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé qu’un hommage sera rendu au regretté confrère demain, mardi 13 mai 2025.

Cet événement prévu à 9h30 au siège du syndicat, permettra aux collègues, amis et tous ceux qui ont connu Mahmoud Laarroussi de se recueillir et de saluer la mémoire de cet homme discret, estimé, respecté et apprécié de tous.

Dans son communiqué, le SNJT a par ailleurs exprimé ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt, saluant sa contribution au paysage médiatique tunisien.

Plusieurs hommages lui ont été rendus sur la toile ce soir, saluant le parcours professionnel d’un journaliste intègre et engagé pour les droits et les libertés, en particulier la liberté de la presse.

Y. N.