Nabeul | Nouveau service de chirurgie pédiatrique à l’hôpital régional

Dans le cadre de l’amélioration de ses services, l’hôpital régional Mohamed Tlatli de Nabeul a ouvert un nouveau département de chirurgie pédiatrique.

Cette annonce, faite par le ministère de la Santé ce lundi 12 mai 2025, promet un accès facilité à des soins spécialisés pour les jeunes patients de la région et permettra par ailleurs permettra de soulager significativement la charge de l’hôpital universitaire Tahar Laamouri.

Le département de la Santé précise que cette initiative découle d’une visite effectuée par le ministre Mustapha Ferjani en avril dernier et durant laquelle les besoins du personnel médical et des citoyens ont été écoutés en vue d’améliorer la qualité des soins et de la prise en charge au sein de l’établissement.

La mise en place du nouveau service de chirurgie pédiatrique, est l’une des mesures phares sachant que d’autres mesures seront pries dans les meilleurs délais, selon la même source.

Y. N.