Loi de Finances 2023 : L’Ordre des avocats appelle à une journée de colère le 5 janvier 2023

L’Ordre national des avocats de Tunisie, a réitéré son rejet de la loi de Finances 2023, estimant que celle-ci est «dépourvue de toute vision de réformes et de toute mesure de relance de l’économie»., tout en appelant à des mouvements sociaux, notamment une journée de colère le 5 janvier prochain.

Lors de la réunion de l’Onat présidée par le bâtonnier Hatem Mziou, on a également été annoncé la formation d’une commission qui sera chargée de présenter des propositions pour réformer et amender le décret de la loi de finances 2023 et pouvoir ainsi présenter «une conception de la réforme structurelle du système économique, financier et fiscal permettant d’établir l’égalité, la justice et, la bonne gestion»., ajoute le communiqué.

L’Onat a également appelé les avocats à ne payer la TVA que lorsqu’elle «sera prélevée de manière effective sur les honoraires de leurs clients»., en annonçant que des manifestations de protestations seront organisées notamment devant les Tribunaux et qu’une journée de colère nationale est prévue le 5 janvier, qui sera précédée d’une conférence de presse afin d’éclairer l’opinion publique et clarifier la position des avocats.

Enfin, le communiqué annonce que le bâtonnier coordonnera avec les organisations nationales et les composantes de la société civile pour lancer une initiative nationale afin de «sauver le pays et pour préserver le droit des citoyens à une vie démocratique saine, basée sur la présentation une vision globale de réforme du système constitutionnel et législatif qui régit les institutions constitutionnelles, la vie politique, économique et sociale». …

Y. N.