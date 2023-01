Tunisie : Ridha Belhaj et Ahmed Néjib Chebbi convoqués pour interrogatoire

L’avocat et dirigeant au sein du Front de Salut national (FSN) Ridha Belhaj, a annoncé ce lundi 2 janvier 2023 que le président de l’Ordre régional des avocats de Tunis l’a informé qu’il a été convoqué pour interrogatoire.

Dans un post publié sur son compte Facebook, Ridha Belhaj a précisé que cette décision concerne également son confrère Ahmed Nejib Chebbi fondateur et dirigeant du FSN, coalition réunissant des opposants à Kaïs Saïed, qu’elle a récemment appelé à quitter la présidence en expliquant qu’il n’est plus légitime et en vue notamment de le remplacer par un juge intègre et indépendant pendant une courte période de transition, afin de mettre en place des élections législatives et présidentielles anticipées.

Ridha Belhaj n’a pas donné plus de précisions sur ces convocations, cependant l’avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek a affirmé pour sa part que les concernés ont été convoqués à comparaître sur la base du controversé décret 54, en ajoutant que d’autres opposants et journalistes seront poursuivis : «La machine d’oppression a commencé à sortir ses crocs.. Mais qui que tu fasse tu tombera comme une feuille», a-t-elle notamment commenté

Y. N.