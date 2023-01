Où vont les relations américano-tunisiennes après le désastreux décembre de Saïed

Pour le président tunisien Kaïs Saïed, décembre a été un mois particulièrement difficile. Les revers majeurs ont commencé avec sa toute première visite à Washington, DC, pour assister au Sommet des dirigeants américano-africains et ont continué à s’accumuler depuis.

Par Gordon Gray *

D’abord, le 14 décembre, le Fonds monétaire international (FMI) a reporté l’examen d’un accord de prêt de 1,9 milliard de dollars dont la Tunisie a un besoin critique. Initialement prévu pour le 19 décembre, le conseil d’administration du FMI a reporté cet examen sine die parce que la Tunisie n’a pas fourni suffisamment de détails sur un paquet de réformes économiques.

Ensuite, la rencontre de Saïed, le 14 décembre, avec le secrétaire d’État Antony Blinken ne s’est apparemment pas bien déroulée. Comme le montre la vidéo du département d’État des treize premières minutes de la réunion, Blinken a fait de courtes remarques liminaires tandis que le président tunisien ronronnait encore et encore, avec ses faibles tentatives d’humour tombant à plat et ses commentaires plutôt défensifs. Personne n’a accusé Saïed d’être un orateur doué.

Et de trois, la rencontre de Saïed avec le comité de rédaction du Washington Post plus tard le même jour a été un désastre de relations publiques. Le Post, un fervent partisan de la Tunisie et de sa démocratie naissante après l’éviction de Ben Ali, a rapporté que Saïed avait eu recours à la tactique éculée des autocrates consistant à dénoncer des «forces étrangères» non identifiées qui, selon lui, tentaient de susciter l’opposition à son régime.

Apathie des électeurs et boycott de l’opposition

Après le retour de Saïed en Tunisie, les choses ont empiré. Peu d’électeurs ont pris la peine de voter lors des élections législatives du 17 décembre en raison d’une combinaison d’apathie des électeurs et de boycott de l’opposition. Comme l’a tweeté Zaid Al-Ali (l’auteur de Arab Constitutionalism) le lendemain, «le taux de participation aux élections tunisiennes de 2022 a été inférieur à celui des élections afghanes de 2019». L’élection a vu un taux record de participation électorale : soit 8,8% (chiffre initial) ou 11,2% (chiffre ajusté par la suite, qui a suscité un scepticisme considérable puisque la commission électorale n’est plus indépendante). Aucun des deux chiffres ne suggère que Saïed jouit de la confiance des électeurs ou de la légitimité politique.

Jusqu’à la prise de pouvoir de Saïed le 25 juillet 2021, la Tunisie et les États-Unis entretenaient depuis longtemps des relations amicales. En décembre 1805, Thomas Jefferson a organisé le premier iftar (repas de rupture du jeûne pendant le Ramadan) à la Maison Blanche en l’honneur d’un envoyé tunisien en visite. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le consul américain en Tunisie – Hooker Doolittle – a gagné la gratitude et l’amitié de Habib Bourguiba, un leader du mouvement indépendantiste tunisien et son premier président (une rue du centre-ville de Tunis porte son nom, faisant de lui le seul Américain ainsi honoré en Tunisie). Près de 2 500 Américains ont servi dans toute la Tunisie dans le Peace Corps de 1962 à 1996.

Désapprobation américaine des actions de Saïed

La relation bilatérale a prospéré dans la décennie qui a suivi l’éviction de Ben Ali jusqu’à ce que Saïed suspende le Parlement le 25 juillet 2021. Dans sa déclaration du 28 juillet 2022 sur le référendum constitutionnel en Tunisie, tenu trois jours plus tôt, Blinken a dénoncé «une érosion alarmante des normes démocratiques» et «la suspension de la gouvernance constitutionnelle, la consolidation du pouvoir exécutif et l’affaiblissement des institutions indépendantes». Et les niveaux d’aide des États-Unis à la Tunisie ont chuté, reflétant la désapprobation des actions de Saïed par le pouvoir exécutif et le Congrès.

Compte tenu à la fois des bonnes relations historiques entre les deux pays et du fort intérêt des États-Unis à voir la démocratie tunisienne survivre à une époque de renouveau autocratique mondial, que devrait faire l’administration Biden ?

Alors que Saïed semble imperméable aux conseils, même venant d’amis, l’administration Biden devrait chercher à façonner son comportement en utilisant son influence sur le conseil d’administration du FMI pour attacher des conditions à des réformes non seulement économiques mais aussi politiques.

Jusqu’à ce que Saïed progresse dans la restauration de la démocratie en Tunisie, les États-Unis devraient inviter des membres de la société civile tunisienne (mais pas des représentants du gouvernement tunisien) au deuxième Sommet pour la démocratie, qui se tiendra les 29 et 30 mars 2023.

Que doit faire Washington ?

Le Département d’État doit également resserrer ses déclarations publiques. Le porte-parole du Département d’Etat Ned Price a été mal inspiré de commencer sa déclaration du 18 décembre en disant que les élections législatives étaient «une première étape essentielle vers la restauration de la trajectoire démocratique du pays». Rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité, et de nombreux Tunisiens ont lu la déclaration comme une approbation américaine des actions anticonstitutionnelles de Saïed.

Cette interprétation inexacte des élections législatives a diminué l’accent plus important de la déclaration sur la nécessité de «réformes inclusives et transparentes, y compris l’habilitation d’une législature élue, l’établissement de la Cour constitutionnelle et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous les Tunisiens».

Tant que la Tunisie ne reviendra pas clairement sur une voie démocratique, la Millennium Challenge Corporation (MCC) ne pourra pas poursuivre son projet de pacte de 498 millions de dollars pour, entre autres, «rendre le commerce avec la Tunisie plus facile et moins coûteux en investissant dans la gestion, l’expansion et la numérisation du Port de Radès.» C’est exactement le type d’assistance dont la Tunisie a besoin, car le commerce extérieur stimulera l’emploi. Le gouvernement américain devrait continuer à maintenir le pacte du MCC sur la table comme une incitation à la réforme démocratique.

Article traduit de l’américain.

* Professeur à la Penn State’s School of International Affairs, ancien ambassadeur des États-Unis en Tunisie au début du printemps arabe et sous-secrétaire d’État adjoint aux affaires du Proche-Orient.

Source : National Interest.