Sonede : Perturbations dans la distribution de l’eau dans 5 gouvernorats, du 10 janvier au 1er février

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé des perturbations dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées du 10 janvier au 1er février 2023, dans plusieurs délégations de 5 gouvernorats du pays

Dans un communiqué publié ce mercredi 4 janvier 2023, la Sonede précise que les gouvernorats concernés sont ceux de Nabeul, de Sousse, de Monatsir, de Mahdia (toutes les délégations) et de Sfax (délégations de Sakiet Ezzit, Sakiet Eddaïer, Sfax ville, Sfax nord & sud, et Thyna), où des perturbations seront enregistrées à cause de travaux de maintenance qui seront menés du 9 au 29 janvier 2023 sur les réseaux et les équipements hydrauliques reliés au canal principal Medjerda-Cap Bon.

La Sonede rassure toutefois les citoyens habitant dans les délégations concernées, en affirmant que celles-ci seront approvisionnées en eau via des ressources en eau potable disponibles qui couvriront environ 75% des besoins, ajoutant que le retour à la normale reprendra progressivement à partir du mercredi 1er février.

Y. N.