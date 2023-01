Décès de Hamadi Aloulou, ancien président d’El-Menzah Sports  

La famille sportive tunisienne vient de perdre l’une de ses figures en la personne de Ahmed Ben Abderrahmen (Hamadi) Aloulou, ancien président d’El-Menzah Sports et ancien membre de la Fédération tunisienne de football (FTF).

Hamadi Aloulou, qui est aussi un célèbre restaurateur et un homme d’affaires connu dans les milieux du divertissement, est le père de Ali Aloulou, porte-parole du Club africain et ancien membre de la FTF, et de Meriem Aloulou, ancienne dirigeante d’El-Menzah Sports, à qui nous présentons nos plus sincères condoléances.

L’enterrement aura lieu ce vendredi 6 janvier 2023 après la prière d’El-Asr au cimetière d’El-Jallaz.

Le cortège funèbre quittera son domicile sis au 7 rue Habib Laarif, El -Manar 2 (près de la clinique Avicenne) à 14h.