Kamel Idir à la tête de la Fédération tunisienne de football   

Le comité directeur provisoire de la Fédération tunisienne de football (FTF) sera investi, ce mardi 20 août 2024, et son mandat devrait se terminer en janvier 2025 par l’élection d’un nouveau bureau. La crise de la FTF a commencé avec l’arrestation de son ancien président Wadie Jary, le 25 octobre 2023.

Selon Mosaïque FM, Le comité est composé de Kamel Idir, Zakia Bartagi et Chedly Rahmani, qui ont été sélectionnés par la fédération internationale de football (Fifa) après une série de réunions et avec l’accord et la coordination de toutes les parties concernées, notamment le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Rappelons que le championnat tunisien de football débutera les 27 et 28 août courant.

Kamel Idir est docteur en pharmacie, qui a enseigne la pharmacie galénique à la faculté de pharmacie de Monastir. Il est aussi inspecteur général de la santé et directeur général de la pharmacie et du médicament. Ancien footballeur lui-même, il a présidé le Club africain de novembre 2005 à juin 2010, période durant laquelle les Rouge et Blanc ont connu l’une de leurs plus fastes périodes.

Zakia Bartagi est médecin du sport, présidente de la commission médicale et antidopage du CIJF (Comité international des Jeux de la Francophonie).

Chedly Rahmani est magistrat, juriste conseil, ancien chargé du contentieux de l’Etat. Il sera chargé des questions juridiques, administratives et financières.

I. B.