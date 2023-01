Tunisie : Harak Tounes Al-Irada met en garde contre la répression de la population

Le parti HarakTounes Al-Irada considère que l’état d’urgence récemment décrété en Tunisie est une mesure qui anticipe des mouvements populaires attendus, mettant en garde contre toute tentative de confrontation des institutions régaliennes de l’État avec la population.

«Il s’agit d’une mesure grave qui menace la stabilité de l’État d’une manière sans précédent», a averti le parti dans un communiqué publié jeudi 5 janvier 2023, en appelant tous les Tunisiens à la vigilance et à s’unir contre tous les discours de division et de haine propagés par le président de la république Kaïs Saïed.

La feuille de route élaborée par le pouvoir «putschiste» a sérieusement exacerbé la crise politique et déstabilisé le pays, surtout après l’échec des dernières élections législatives, souligne le mouvement. Al Irada a en outre dénoncé ce qu’il a décrit comme une «répression» de l’opposition au moyen d’affaires fabriquées et non fondées.