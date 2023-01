Tunisie : l’innovation et la création au cœur du Plan de Développement 2023-25

La feuille de route du Plan de développement 2023-2025 (PD 2023-25) est axée sur l’innovation et la création, portant sur les projets, les mesures à adopter, le climat des affaires, le développement sectoriel et régional, et les économies verte et circulaire.

En termes de projets, quelques 126 projets sectoriels de l’innovation et de la création seront réalisés dans le cadre du PD.

Pour ce faire, plus de 100 mesures sectorielles en plus de 25 autres seront adoptées pour améliorer le climat des affaires. Il y aura aussi 20 mesures en faveur du projet «Startup-Act 2», en plus d’un cadre de gouvernance de l’innovation.

PD 2023-25 prévoit également un ensemble de priorités, de politiques et de programmes de développement sectoriels et régionaux, dans le cadre d’une vision stratégique de la Tunisie à l’horizon 2035, et du programme national de réformes structurelles pour la prochaine période.

L’économie verte et l’économie circulaire ne seront pas en reste : le PD 2023-25 encouragera les investissements dans ces créneaux; mettra en œuvre des politiques et des programmes de lutte contre l’économie souterraine; réduira les obstacles bureaucratiques; facilitera les procédures judiciaires; et supprimera le système de licences.

Pour améliorer le climat des affaires, on encouragera l’entrepreneuriat et l’investissement dans les secteurs porteurs; renforcera l’économie sociale et solidaire; et dynamisera le partenariat public-privé (PPP).

Source : TAP