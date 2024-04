La Tunisie va imposer le tri sélectif des déchets dans les établissements publics

Le directeur général de l’environnement et de la qualité de vie au ministère de l’Environnement, Hedi Chebili, a confirmé dans une déclaration à Mosaïque qu’un arrêté sera rendu dans les prochaines semaines pour imposer l’obligation du tri sélectif des déchets dans les établissements publics (écoles, administrations et communes).

Chebili, qui participait aujourd’hui, samedi 20 avril 2024, à Tunis, à la 1ère édition de la Conférence africaine sur les technologies propres, a précisé que cette action s’inscrit dans une vision globale basée sur l’économie circulaire afin de valoriser les déchets et de les orienter vers le recyclage.

Le responsable a souligné que le non-respect des procédures de tri sélectif des déchets sera sanctionné, appelant à ce que la stratégie soit basée sur la coordination avec toutes les parties pour éviter les sanctions.

Il a également souligné qu’en vertu de cette procédure, les déchets auront une valeur ajoutée sur les plans économique, environnemental et social.

Chebili a, par ailleurs, déclaré que plusieurs stratégies sont en cours d’élaboration et de mise en œuvre concernant l’économie verte, l’économie bleue et l’économie circulaire dans le cadre de la stratégie nationale de transition technologique, qui repose sur l’amélioration de la situation environnementale et des performances en matière de protection de l’environnement et de résolution des crises environnementales liées au changement climatique.

Le responsable a tenu à rappeler le soutien technique et matériel du ministère aux projets durables et aux innovations dans ce domaine, soulignant que le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (Citet) apporte un soutien à la création d’entreprises et que le ministère a prévu une ligne de financement pour soutenir l’économie verte, bleue et circulaire, et ce dans le cadre de son budget pour l’année 2024.

I. B.