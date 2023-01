Tunisie-Profil : Nabil Hajji, l’un des plus farouches opposants à Kaïs Saïed

Nabil Hajji qui a été élu secrétaire général du Courant démocrate (Attayar) par le conseil national du parti réuni, hier, samedi 7 janvier 2023, à Tunis, est l’une des voix les plus farouchement opposées au sein d’Attayar à la voie autoritaire suivie par le président de la république Kaïs Saïed.

Nabil Hajji a succédé à Ghazi Chaouachi, qui a démissionné récemment suite à des divergences sur la démarche à suivre vis-à-vis de la crise actuelle en Tunisie, et notamment sur de possibles alliances avec certains autres mouvements de l’opposition afin de constituer un plus large front d’opposition à Saïed.

Les nouveaux membres du BE sont les suivants : Marwa Jarray, Wassin Hammadi, Mohamed Ramzi Ben Othman, Maaouia Ben Messaoud, Wassel Hajlaoui, Tarek Ben Hassine et Hatem Karoui.

Né le 11 juillet 1970 à Tunis, cet ingénieur diplômé en génie civil de l’École nationale d’ingénieurs de Tunis (Enit) en 1993 avait été élu dans la circonscription de l’Ariana lors des élections législatives de 2019 et a siégé à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) jusqu’au gel des activités parlementaires, lors de la proclamation de l’Etat d’exception par le président de la république Kaïs Saïed, le 25 juillet 2021.

Nabil Hajji travaille depuis 1998 à l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP) où il occupe un poste de directeur au port de Radès.

Il est venu à la politique après la révolution de 2011 et a intégré le Congrès pour la République en 2012, avant d’en démissionner. En 2013, il est un membre fondateur du Courant démocrate, dont il est élu comme le premier président du conseil national, et devient par la suite membre du bureau politique et du bureau exécutif.

Nabil Hajji est le troisième secrétaire général d’Attayar après Mohamed Abbou (de 2013 à 2016 puis de 2019 à 2021) et Ghazi Chaouachi (e 2016 à2019 puis de 2021 à 2023).

I. B.