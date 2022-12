Tunisie : Ghazi Chaouachi quitte Attayar pour «élargir l’horizon d’une solution pour la Tunisie»

Ghazi Chaouachi a annoncé sa démission du parti Courant démocratique (Attayar) dans un post publié sur sa page Facebook aujourd’hui, mardi 20 décembre 2022. Et dont nous publions ci-dessous la traduction française.

«C’est un parti cher à mon cœur, que j’ai contribué à fonder avec un groupe des meilleurs militants, des femmes et des hommes, pour qui j’ai le plus grand respect et admiration, malgré mes divergences d’opinion avec eux dans de nombreuses phases.

«Pendant toute la période que j’ai passée au sein du parti, que ce soit au secrétariat général ou au sein de ses structures, j’ai été fidèle à mes principes et à mes engagements, et actif autant que possible.

«J’ai aussi essayé d’apporter ma contribution à la réussite de ce projet de parti social-démocrate né de la révolution tunisienne qui défend les droits et les libertés et cherche à établir un État fort et juste, un État de droit, d’institutions et de justice.

«Aujourd’hui, je quitte le Courant démocratique dans les circonstances difficiles et exceptionnelles que traverse notre pays, car, à mon avis, le cadre ne fournit plus les outils nécessaires pour la contribution à la résolution de la grave crise que traverse la Tunisie.

«Je continuerai à m’occuper des affaires publiques en aidant à élargir l’horizon de manière à ce que la recherche des solutions soit au centre de toute réflexion ou de toute action.

«Je serai comme je l’ai toujours été, selon mes convictions, à la disposition du pays et à son service, libre de toutes contraintes et obligations partisanes, afin de contribuer, même pour une petite part, à sauver notre pays de l’effondrement et le faire revenir rapidement et à nouveau sur la voie démocratique sur des bases solides.

«Je reste fermement convaincu que l’établissement de bases communes entre tous les Tunisiens et l’élaboration d’une feuille de route comprenant les réformes nécessaires à tous les niveaux est un devoir national qui incombe à chacun pour la réussite du processus de sauvetage et de réforme, puis la réalisation des aspirations des Tunisiennes et des Tunisiens pour une vie décente, pour la liberté et pour la démocratie.»

