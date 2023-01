Lors de sa rencontre avec Bouden, l’ambassadeur Saggio réaffirme le soutien de l’Italie à la Tunisie

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie Fabrizio Saggio a été reçu, aujourd’hui mardi 10 janvier 2023, par la cheffe du gouvernement Najla Bouden.

Dans un communiqué, la présidence du gouvernement indique que cette rencontre a porté sur l’état d’avancement des dossiers bilatéraux et les moyens à mettre en place afin de consolider les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays, et ce, dans tous les domaines.

La même source ajoute que l’ ambassadeur italien a exprimé le soutien de son pays à la Tunisie, notamment dans son processus de réformes ainsi que son appui aux négociations avec le Fonds monétaire international (FMI).

Rappelons que l’ambassadeur italien avait rencontré, hier,le ministre de l’Économie Samir Saïed, avec qui il a échangé sur le développement des relations économiques, notamment, à travers l’organisation d’un business forum en 2023.

Y. N.