Samir Cheffi : «L’UGTT ne restera pas indifférente à la crise qui secoue la Tunisie»

La Tunisie traverse une profonde crise sociale, économique et politique, a déclaré le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Samir Cheffi.

Cela menace les droits économiques et sociaux des gens, et l’UGTT sera toujours aux côtés du peuple et défendra l’État tunisien, a-t-il ajouté à l’issue d’une réunion syndicale locale à Bizerte, lundi 9 janvier 2023.

«En cette période critique, tous les champions d’un État civil et démocratique doivent se rassembler et sauver le pays politiquement, économiquement et socialement. Le syndicat ne restera pas indifférent à la crise qui secoue le pays», a insisté Cheffi, ajoutant que l’UGTT travaille actuellement avec un certain nombre d’organisations sur l’élaboration d’une initiative nationale pour sortir le pays de l’ornière, par allusion à la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) et le Conseil de l’ordre des avocats de Tunisie (Coat).

«L’union cherche à développer une approche stratégique dans laquelle l’Etat assume pleinement sa responsabilité pour développer les infrastructures dans toutes les régions, créer des pôles économiques, selon les spécificités de chaque région, et prendre des mesures pour améliorer le climat des investissements», a-t-il ajouté.

D’après Tap.