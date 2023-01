Tunisie : les barrages accusent un déficit en eau de -53,9 %

L’Office national de l’agriculture (Onagri) a publié un état des réserves en eau dans les principaux barrages de la Tunisie au 10 janvier 2023, portant sur un volume global de remplissage de seulement 643,661 millions m3 (mm3). Le déficit en eau s’élève ainsi à -53,9%, avec -551,003 mm3 par rapport à la moyenne des 3 dernières années écoulées, où les réserves s’élevaient à 1194,164 mm3.

Les principaux barrages évalués par l’Onagri, au nombre de 10, sont ceux de Mellegue avec 17,128 mm3, Sidi Salem 89,251 mm3, Bou Hertma 22,132 mm3, Joumine 20,261 mm3, Sejnane 66,355 mm3, Siliana 4,845 mm3, Bir Mchergua 13,370 mm3, El Hma 0,260 mm3, Sidi Saad 31,270 mm3 et El Houareb 0,572 mm3.

Le taux de remplissage du barrage de Sejnane est le mieux classé avec 50%, suivi de celui de Mellegue 33% et Bir Mcherga 32%. Le taux le plus faible est celui de El Houareb 1% et El Hma 2%. Le reste des barrages se situent à des taux de seulement 15% à 23%.

C’est dire l’impact de la sécheresse de toute la période écoulée sur les réserves en eau du pays. Les récentes précipitations notamment depuis la fin de la semaine dernière dans la plupart des régions du pays et après plusieurs mois de totale sécheresse, n’ont pas grandement contribué à combler le déficit hydraulique.

Selon le baromètre de la pluviométrie publié par l’Onagri au 10 janvier 2023 à 7h, les régions du nord-ouest et du nord-est du pays ont reçu, comme à l’accoutumée, la plus grosse part des précipitations. Etant situés en zone semi-aride à aride, le centre et le sud restent les parents pauvres de la pluviométrie en Tunisie.

Mais cette situation doit compter encore avec les effets du changement climatique, qui pourraient aggraver la sécheresse dont souffre la Tunisie depuis plusieurs décennies.

A. M.