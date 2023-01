Tunisie : 4,2 MDT en 2023 au profit de familles vulnérables

Dans le cadre du programme d’autonomisation économique des familles vulnérables vivant dans des situations particulières lancé déjà en 2012, une enveloppe de 4,2 millions de dinars tunisiens (MDT) sera versée à 1000 familles en 2023, dont le nombre augmentera progressivement au cours du Plan de développement 2023-2025, de même que l’enveloppe qui leur sera allouée, bien qu’elle reste relativement faible.

Cette annonce a été faite le 12 janvier 2023 par le ministère de la Femme, la Famille, les Enfants et la Population Âgée, qui précise qu’en 2024, l’enveloppe allouée atteindra les 5,8 MDT pour 1200 familles, et 7 MDT pour 1400 familles en 2025.

L’objet de ce soutien financier est d’aider ces familles à faire face aux difficultés économiques, renforcer leur résilience face à la baisse du pouvoir d’achat et à la hausse des prix, et les aider à assurer les équipements et les matières premières nécessaires à la création de micro et petits projets.

Le programme cité cible notamment les familles monoparentales, les familles pauvres, celles à revenu limité bien que composées de membres diplômés ou ayant une expérience professionnelle, les chômeurs, et les familles en situation de grand danger.

A. M.