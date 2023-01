Transport maritime : la CTN a navigué dans le vert en 2022

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a enregistré des résultats positifs en 2022, qu’il s’agisse de trafic de passagers et de véhicules, ou de traversées et de remorquage. Aussi, l’indicateur le plus élevé des performances est celui du nombre de passagers et des véhicules transportés, ainsi que des traversées réalisées, en hausse d’environ +20%.

La CTN a réalisé 314 traversées en 2022, contre 263 en 2021, contribuant ainsi à une hausse de +19,3% du trafic des passagers en 2022, par rapport à 2021.

D’où également une augmentation du nombre de passagers transportés : 279 000 en 2022, contre 232 000 en 2021, soit 20% de plus. La destination la plus importante étant, traditionnellement, de/vers l’Europe.

La CTN a aussi transporté plus de 110 000 voitures contre 92 000 environ en 2021, soit une augmentation de +19,5%. Cet indicateur représente notamment le voyage par bateau des résidents tunisiens à l’étranger, en période estivale.

La compagnie publique a assuré 882 traversées en 2022, contre 906 en 2021 (+2,7%), et près de 100.000 remorques, contre 98 000 en 2021, soit un faible pourcentage de seulement 2%.

Source : TAP