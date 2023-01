Italie : Un Tunisien faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, se noie en fuyant la police

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du décès d’Oussama, un Tunisien de 23 qui s’est noyé dans le fleuve Brenta à Padoue en Italie, en fuyant la police qui devait appliquer à son encontre un arrêté d’expulsion.

C’est ce qu’a indiqué l’ancien député Majdi Karbai vivant en Italie dans un post publié ce lundi 16 janvier 2023, en précisant que le parquet de Padoue a décidé d’ouvrir une enquête considérant le décès du jeune tunisien en situation irrégulière, comme suspect, et en ajoutant que Oussama père d’un enfant est l’une des victimes de la campagne baptisée «saison de la chasse aux Tunisiens».

Il s’agit, selon l’ancien député d’un processus mis en place en coordination entre les autorités tunisiennes et italiennes visant à expulser les migrants et intensifier les campagnes pour arrêter les Tunisiens en Italie et dans les pays européens.

«Il y aura encore plus de victimes derrière ces accords injustes sous la complicité et le silence des autorités», a déploré Majdi Karabi, en affirmant qu’un mouvement sera organisé avec le « Réseau contre le racisme » «pour dénoncer ces pratiques et accords et pour le droit d’Oussama».

Selon les médias Italiens, Oussama s’est jeté le 11 janvier dans les eaux glacée du fleuve (à 8 mètres de profondeur) pour échapper à un contrôle de police, alors qu’il faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion émis en novembre dernier. Les agents qui étaient chargés de son arrestation, en vue de l’expliquer, ont pour leur part nié tout lien avec le décès…

Y. N.