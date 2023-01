Ons Jabeur affrontera, mardi 17 janvier, Tamara Zidanšek au 1er tour de l’Open d’Asutralie

Ons Jabeur la joueuse de tennis tunisienne classée 2e mondiale affrontera, demain mardi 17 janvier 2023, la Slovène Tamara Zidansek, au premier tour de l’Open d’Australie.

«C’est parti pour le 1er tournoi du Grand Chelem de notre championne Ons Jabeur», rappelle Tunisie Telecom partenaire officiel de la joueuse tunisienne, en invitant ses fans à l’encourager tout au long de la compétition.

Le match opposant Ons Jabeur à Tamara Zidansek (98e) pour le compte du premier tour de l’Open d’Australie, sera diffusé à partir de 9h notamment sur Eurosport 1.

Lors d’une conférence de presse, Ons Jabeur a affirmé être prête en évoquant «de la bonne pression» et en lançant : «Forcément, il y a beaucoup d’attentes… L’Open d’Australie c’est toujours un endroit formidable. On est là pour gagner un maximum de matchs….Je veux aller le plus loin possible!».

Y. N.