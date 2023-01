Tunisie : l’UGTT fignole son plan de bataille

La commission administrative nationale de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) va débattre, au cours des dix prochains jours, de la situation «ambigüe» du pays et de l’initiative de salut national qu’elle a lancée, a indiqué le secrétaire général adjoint de l’organisation syndicale, Hfaiedh Hfaiedh.

Dans une déclaration aux médias, en marge du conseil de l’Union régionale du travail de Sousse, dimanche 15 janvier 2023, le dirigeant syndical a indiqué que cette initiative, lancée en collaboration avec l’Ordre national des avocats, la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) et le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), n’a pas encore été finalisée, ajoutant que ses axes seront définis en collaboration avec les partenaires du syndicat et les composantes de la société civile qui la rejoindront par la suite.

«L’initiative examinera diverses questions dont la possibilité de tenir des élections présidentielles anticipées et d’amender la constitution et la loi électorale», a expliqué Hfaiedh. «Elle soulèvera également d’autres questions comme la formation d’un gouvernement de compétences nationales avec les prérogatives précises lui permettant de promulguer une loi de finances complémentaire», a-t-il ajouté, réitérant ainsi l’opposition de l’organisation syndicale à ce texte de loi qui a été contesté par une majorité de citoyens, toutes catégories sociales et professionnelles comprises.

Les différentes propositions issues de cette initiative seront présentées aux organisations de la société civile et aux partis politiques dont les vues divergent de celle de l’UGTT,a encore précisé Hfaiedh, ajoutant qu’elles seront également soumises au président de la république, Kaïs Saïed. «L’UGTT espère qu’il réagira favorablement à cette initiative», a déclaré le secrétaire général adjoint de l’organisation syndicale, notant que l’UGTT l’a déjà présentée à l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) qui n’y a pas encore réagi.

Un mot d’ordre : sauver la Tunisie

Quant à l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), «elle n’a pas encore été sollicitée parce qu’elle est traversée par des querelles internes», a expliqué Hfaiedh .

Selon le responsable syndical, la Commission administrative réitèrera son appel à mettre en œuvre les accords conclus avec le gouvernement le 15 septembre et adoptera des décisions importantes concernant l’impact négatif attendu de la loi de finances 2023 à la lumière de certains engagements pris par le gouvernement envers le Fonds monétaire international (FMI).

Pour sa part, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, avait exhorté, samedi, tous les syndicalistes du pays à se mobiliser et à se préparer pour «une bataille nationale bien organisée pour sauver le pays».

Intervenant lors du conseil régional de l’Union locale du travail de Tunis, Taboubi a appelé tous les Tunisiens libres à participer à cette «bataille avec des mécanismes et des objectifs clairs visant la sauvegarde du pays». Et de menacer d’exclusion «tous les syndicalistes qui ne prendront pas part à cette action historique.» Le SG de l’UGTT a en outre souligné que le mouvement actuellement en gestation sera contesté par le pouvoir en place mais cela ne fera que renforcer l’engagement du syndicat dans son action visant à sauver le pays.

I. B. (avec Tap).