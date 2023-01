UGTT : Taboubi appelle à se mobiliser pour sauver la Tunisie

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi annoncé «une bataille nationale encadrée pour sauver le pays» et a appelé, à cet effet, «tous les syndicalistes et tous les Tunisiens libres» à se mobiliser.

Cette annonce a été faite lors du Conseil de l’Union régionale du travail, durant laquelle Noureddine Taboubi a également déploré la situation économique et sociale et politiques en Tunisie, considérant que la réalité des Tunisiens s’aggrave et ne peut être tolérée, et en lançant : «Ceux qui ont gouverné la Tunisie pendant dix ans n’ont rien apporté, tout comme la marée populiste qui n’a pas pu sauver le pays».

Tabouni a également affirmé que tous les syndicalistes s’engageront dans la bataille nationale, estimant que que cette initiative sera probablement contestée par le pouvoir en place : «Cela ne fera que renforcer l’attachement de la centrale syndicale à son objectif de sauver le pays», a-t-il encore ajouté.

Y. N.