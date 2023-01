La politique étrangère tunisienne sous Kaïs Saïed

Après trois ans au pouvoir, le président tunisien n’a pas encore présenté de programme de politique étrangère cohérent. Au lieu de cela, l’érosion par Saïed de l’intégrité démocratique du pays a isolé la Tunisie des dirigeants internationaux, des donateurs et des investisseurs. (Illustration : les déclarations pontifiantes et discursives de Kaïs Saïed n’ont pas convaincu aux Etats-Unis).

Par Thomas M. Hill & Sarah Yerkes *

Le président tunisien Kaïs Saïed s’est récemment rendu à Washington pour assister au Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Le sommet était le dernier effort de Saïed pour exercer son pouvoir diplomatique et plaider en faveur du soutien des États-Unis pour obtenir un ensemble de prêts urgents du FMI. Mais comme beaucoup de ses précédents engagements diplomatiques, les déclarations publiques de Saïed ont semblé pontifiantes et discursives à beaucoup, n’ayant pas réussi à convaincre l’administration ou les médias américains.

Saïed est arrivé au pouvoir en octobre 2019. L’ancien professeur de droit constitutionnel avait peu ou pas d’expérience politique, mais il se présentait contre un magnat des médias profondément clivant qui a passé une partie importante de la période de la campagne présidentielle incarcéré pour détournement de fonds et blanchiment d’argent.

Un outsider en rupture avec l’establishment

Dans le système électoral tunisien à deux vitesses, Saïed s’est qualifié pour le second tour après avoir recueilli seulement 18% des suffrages exprimés au premier tour. À l’époque, de nombreux Tunisiens exprimaient leur frustration face à la classe politique et aux partis existants, considérés comme égoïstes, corrompus et inefficaces.

Saïed s’était présenté comme un outsider sans liens avec l’establishment politique et était donc perçu comme non corrompu, mais son programme présidentiel était incohérent et se concentrait fortement sur la promesse de transférer le pouvoir politique du niveau central au niveau local. Aucune politique étrangère ou plan économique global n’a été présenté. Néanmoins, Saïed a remporté l’élection présidentielle avec près de 73% du vote populaire.

Lors de sa candidature à la présidence, la rhétorique de Saied était axée sur les questions intérieures, soulignant son rôle d’homme du peuple et promettant de faire «ce que le peuple veut».

Alors que Saïed n’a jamais exprimé une politique étrangère cohérente, il a fait quelques remarques publiques qui ont mis en lumière ses priorités extérieures. L’un des thèmes de campagne qui s’est poursuivi jusqu’à sa présidence est sa focalisation sur les partenaires traditionnels de la Tunisie : le monde arabe, l’Afrique du Nord et les pays méditerranéens. Néanmoins, il avait pris soin de souligner dans une interview en 2019 : «Je ne m’alignerai sur aucun axe. Je m’alignerai sur la volonté du peuple.» Il a poursuivi en déclarant : «Nous n’inclinerons la tête devant personne sauf devant Dieu», soulignant ses opinions anti-impérialistes.

Dans les années qui ont suivi son élection, Saïed n’a pas fait grand-chose pour résoudre les problèmes structurels de l’économie tunisienne, éradiquer le capitalisme de copinage qui étouffe l’esprit d’entreprise et décourage les investissements directs étrangers, ou réformer des systèmes de gouvernement inefficaces et excessivement bureaucratiques.

Dérive vers l’autocratie

Au lieu de cela, Saïed a concentré son capital politique sur la réforme de la constitution pour consolider le pouvoir de l’exécutif, diminuer l’indépendance et l’autorité du parlement et circonscrire le pouvoir judiciaire. Cette dérive vers l’autocratie a culminé avec la prise de pouvoir sans effusion de sang de Saïed le 25 juillet 2021 et sa codification par référendum exactement un an plus tard.

L’ascension autocratique de Saïed a éclipsé sa politique étrangère (ou son absence). On dit que Saïed est mal à l’aise loin de chez lui et pointilleux sur l’endroit où il dort la nuit, ce qui peut expliquer pourquoi il n’a pas fait beaucoup de voyages internationaux. Selon des sources ouvertes, Saïed n’a voyagé à l’étranger que sept fois depuis qu’il a pris ses fonctions, bien qu’il ait accueilli des dignitaires étrangers à Tunis. Il parle rarement des questions liées à la politique étrangère de la Tunisie mais fait souvent référence à l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures de son pays.

La Tunisie est également en train de négocier un prêt indispensable du FMI, avec un accord au niveau du personnel annoncé à la mi-octobre; le prêt est considéré comme la dernière chance pour le pays d’éviter un effondrement économique. Certains ont fait valoir que Saïed a montré peu d’intérêt pour les affaires internationales, y compris les négociations avec le FMI.

Alors, que savons-nous de la vision du monde de Saïed et de la politique étrangère de la Tunisie sous cet outsider politique? La réponse est, malheureusement, très peu. Au lieu de cela, nous devons déduire ou interpréter la politique étrangère de Saïed en fonction de qui il parle, où et quand.

Tout comme son approche (très limitée) sur la campagne électorale, les objectifs de politique étrangère de Saïed sont d’ordre plutôt domestique. Il est beaucoup plus à l’aise de s’engager sur des questions intérieures de la Tunisie que de s’aventurer en dehors du Maghreb. Alors qu’il est réticent à impliquer la Tunisie dans les différends extérieurs, Saïed a dépensé une grande partie de son capital de politique étrangère sur le conflit libyen. Et bien qu’il lance régulièrement des tirades contre l’impérialisme, le plus souvent, la cible de la colère de Saïed n’est pas l’Occident mais plutôt des acteurs nationaux qu’il appelle des «traîtres» à la Tunisie, les accusant d’accepter des financements étrangers ou de servir les intérêts de puissances étrangères qu’il ne nomme jamais.

Le premier voyage à l’étranger de Saïed a eu lieu en Algérie en février 2020 pour rencontrer le président Abdelmadjid Tebboune. Alors que l’économie tunisienne s’enfonçait dans la crise, l’Algérie est devenue un partenaire de plus en plus important. Le gouvernement de Tebboune a accordé à la Tunisie environ 260 millions d’euros (300 millions de dollars) de prêts avant sa visite à Tunis en décembre 2021. L’Algérie et la Tunisie étaient déjà liées par une frontière commune, le commerce et l’investissement, mais la relation entre Tebboune et Saïed semble reposer également sur une vision partagée du monde – méfiant envers les acteurs internationaux et leurs motivations, autonome et défiant, même face à des défis économiques insurmontables, réticent à s’engager dans l’aventurisme militaire mais désireux d’être perçu comme un leader régional porteur de solutions, et fermement attaché à un exécutif fort qui donne détermine le cap pour le pays. Saïed était l’un des rares chefs d’État à avoir assisté au dernier sommet de la Ligue arabe, début novembre 2022 à Alger.

Les efforts de Saïed pour faire de la Tunisie un leader régional ont été sporadiques et ne semblent pas cohérents. Au début de sa présidence, Saïed s’est concentré sur la Libye, qui est la préoccupation de politique étrangère la plus immédiate de la Tunisie. Cependant, Saïed n’a pas un intérêt soutenu pour la question malgré une poursuite, sinon une escalade, de la violence en Libye. Au lieu de cela, Saïed s’est éloigné de la préoccupation la plus immédiate de son pays pour se concentrer sur des problèmes plus lointains.

En février 2022, Saïed s’est rendu en Belgique pour le sommet Union européenne-Union africaine, et en avril, on a annoncé qu’il se rendrait en Russie pour voir le premier astronaute tunisien se rendre à la Station spatiale internationale, mais cette visite ne s’est jamais concrétisée.

Echec spectaculaire de la Ticad

La tentative la plus notable de Saïed pour démontrer le leadership de la Tunisie a échoué de manière spectaculaire. En août, la Tunisie a accueilli la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad). L’événement a été l’occasion pour Saïed de démontrer sa capacité à accueillir des événements internationaux et à s’engager sur des questions internationales importantes. Malgré les avertissements du gouvernement japonais et d’autres, le président tunisien a accueilli Brahim Ghali, le président de la République arabe sahraouie démocratique autoproclamée, à sa descente d’avion sur le tarmac de l’aéroport de Tunis-Carthage. Cet accueil en fanfare a été interprété par le gouvernement marocain comme une rupture avec la position antérieure de neutralité de la Tunisie sur la question du Sahara Occidental et un signe délibéré d’irrespect. Le Maroc a rappelé son ambassadeur de Tunis et a annulé sa participation à un événement sportif régional qui devait être organisé par la Tunisie.

Certains ont suggéré que les actions de Saïed visaient à attirer les faveurs de Tebboune. Indépendamment des motivations de Saïed, la polémique sur la participation de Ghali a éclipsé le contenu de la conférence et a collé à Saïed une gaffe diplomatique facilement évitable. Si Saïed avait voulu utiliser la Ticad pour mettre en avant la capacité de leadership de la Tunisie, cela a eu l’effet inverse.

La plus récente tentative diplomatique de Saïed a été le Sommet de la Francophonie des 19 et 20 novembre à Djerba. La Tunisie devait accueillir le sommet en octobre 2021, mais l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) a choisi de reporter le sommet, qui aurait eu lieu quelques mois seulement après la prise de pouvoir de Saïed et lui aurait valu une victoire diplomatique majeure.

Alors que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a exhorté le président français Emmanuel Macron et d’autres à boycotter le sommet, les participants habituels y étaient finalement présents, y compris Trudeau et Macron.

La réunion a permis des gains significatifs pour divers pays francophones, notamment l’avancement de la langue française dans le monde et le développement durable au Sahel. La Tunisie est repartie avec un prêt de 200 millions d’euros (206,9 millions de dollars) de la France et un accord pour assurer la présidence de l’OIF pour les deux prochaines années, bien qu’il ne soit pas clair comment ou si Saïed profitera de cette position.

L’un des rares pays en dehors du Maghreb avec lequel Saïed s’est engagé à plusieurs reprises est la France. Lors de sa première longue interview avec la presse française lors de sa candidature, Saïed s’est montré très chaleureux envers la France, soulignant l’importance de la relation entre la France et la Tunisie en raison de leur géographie et de leur histoire. Cela n’est pas surprenant compte tenu de la dépendance de la Tunisie vis-à-vis de l’Europe pour l’aide financière et des liens étroits entre les populations des deux pays. Cependant, lorsqu’on lui a demandé dans la presse tunisienne comment il répondrait aux besoins d’emprunt considérables de la Tunisie, Saïed a répondu : «J’essaierai de limiter l’endettement autant que possible», encore une fois sans donner de substance réelle sur la manière dont il aborderait la réforme économique dans le pays.

Peu de temps après l’élection de Saied en 2019, il a accueilli le président turc Recep Tayyip Erdoğan. La presse a rapporté que la réunion s’est concentrée sur la Libye, ce qui serait conforme à la promesse de campagne de Saïed selon laquelle la Tunisie jouerait un rôle plus visible dans la résolution du conflit libyen.

Saïed s’est rendu en France en juin 2020 et en Libye en mars 2021; les deux visites ont été annoncées comme étant axées sur la Libye, mais la rencontre de Saïed avec Macron a probablement inclus une série de questions au-delà de la Libye.

Bien qu’il ait longtemps exprimé une vision du monde non alignée, Saïed n’est pas désireux de s’attirer les faveurs ni de critiquer audacieusement les États-Unis, à quelques exceptions notables lorsque les responsables américains ont émis de sévères critiques contre ses actions du 25 juillet 2021.

À l’inverse, Saïed a activement a courtisé Macron, allant jusqu’à dénoncer une motion rejetée au parlement tunisien qui aurait exigé des excuses de la France pour les crimes commis pendant la période coloniale, ce qui a valu à Saïed de vives critiques de la part des Tunisiens de tous les horizons politiques.

Passion pour la cause palestinienne

Saïed a également parlé avec passion de la cause palestinienne. Tunis, qui a abrité l’Organisation de libération de la Palestine de 1982 à 1991, accorde depuis longtemps beaucoup plus d’attention à la question que ses voisins nord-africains. Saïed a qualifié à plusieurs reprises la normalisation avec Israël de «haute trahison», et la Constitution tunisienne de 2022 va jusqu’à reconnaître explicitement le «droit du peuple palestinien à sa terre volée», un pas de plus que la Constitution de 2014, qui appelait à soutenir la «libération de la Palestine». La première ministre triée sur le volet par Saïed, Najla Bouden, s’est mise dans le rouge lors du sommet sur le changement climatique COP27 en Égypte en novembre après avoir été photographiée en train de sourire au président israélien Isaac Herzog.

Saïed a également effectué des voyages en Égypte et en Arabie saoudite en 2021. Les deux voyages se sont déroulés sous le couvert d’une augmentation des échanges et des investissements; cependant, de nombreux observateurs pensent que le voyage en Arabie saoudite était un effort pour obtenir un prêt à des conditions plus favorables que celles proposées par le FMI. Les raisons exactes de la visite de Saïed en Égypte sont moins claires. Il est possible que le voyage visait à renforcer le soutien à la Tunisie parmi les alliés de l’Arabie saoudite.

Il est également possible que Saïed considère le président égyptien Abdel Fattah Sissi comme un modèle de gouvernance. Le président égyptien est arrivé au pouvoir suite à un coup d’Etat, ayant renversé le gouvernement islamiste démocratiquement élu.

Dans les années qui ont suivi, Sissi a consolidé le pouvoir exécutif, arrêté ou marginalisé les dissidents politiques et les opposants présumés, fermé l’espace pour la société civile indépendante et restreint la liberté d’expression au nom de la sécurité nationale. Certaines de ces actions ont déjà été reproduites par Saïed, bien qu’à une échelle beaucoup plus petite. Les Tunisiens devraient se méfier des efforts de Saïed pour imiter Sissi.

Sur la voie de l’instabilité

Alors que Saïed entame sa quatrième année au pouvoir, il doit encore développer une politique étrangère cohérente ou cohérente. Bien qu’il ait réussi à mettre en œuvre une grande partie de son programme national, il a lamentablement échoué à renforcer le soutien diplomatique et financier dont la Tunisie a besoin pour réussir à court terme. Au contraire, chaque mesure prise par Saïed pour ébranler la transition démocratique tunisienne l’a laissé de plus en plus isolé, avec un nombre croissant d’entreprises internationales abandonnant le navire pour des rivages plus sûrs.

Et tandis que Saïed avait de grands (bien que naïfs) espoirs qu’un accord réussi avec le FMI se traduirait par une manne de soutien international pour consolider la myriade de dettes du pays, en réalité, il n’a pas réussi à obtenir la confiance des donateurs internationaux, qui restent largement sceptiques quant à la capacité de Saïed à relever les défis économiques structurels ou la polarisation sociale profonde dont il a attisé les flammes et qui a mis le pays sur la voie de l’instabilité. Après avoir gouverné la Tunisie pendant trois ans, il semble que Saïed ne comprenne toujours pas que son programme intérieur ne peut réussir sans une politique étrangère clairement articulée.

Traduit de l’anglais américain.

* Thomas M. Hill est le responsable principal du programme pour l’Afrique du Nord à l’Institut américain pour la paix. Et Sarah Yerkes est chercheuse principale au sein du programme Moyen-Orient de Carnegie.

Source : Carnegie Endowment.