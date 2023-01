La Tunisie, 70e sur 181 pays les mieux préparés pour adopter l’intelligence artificielle

Le britannique Oxford Insights, classe la Tunisie dans son « Government AI Readiness Index 2022 » au 70e rang mondial et 4e à l’échelle africaine, sur les 181 pays les mieux préparés dans le secteur public pour adopter l’intelligence artificielle (IA), dans 39 indicateurs divisés en 3 groupes sur une échelle de 100 points (pts) : gouvernement, données et infrastructure, et technologie.

Selon Oxford Insights, un cabinet de conseil spécialisé dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la transformation digitale, de nombreux gouvernements cherchent à utiliser l’IA dans leurs opérations et la prestation de services publics, afin d’en améliorer l’efficacité, assurer plus équitablement leur accès, et améliorer l’expérience des citoyens en la matière.

Cependant, les bases nécessaires ne sont pas bien comprises pour qu’un gouvernement soit en mesure d’intégrer l’IA dans les services, et au-delà, ce qu’il faut pour qu’il l’utilise par la suite de manière efficace et responsable.

Aussi, cet indice cherche à remédier à ce manque de compréhension, d’où la question posée par Oxford Insights lors de l’enquête réalisée à cet effet auprès de 181 pays : «Dans quelle mesure le gouvernement est-il prêt à mettre en œuvre l’IA dans la prestation des services publics à ses citoyens ?»

A l’échelle mondiale, les Etats-Unis avec 85,72 pts, suivis de Singapour puis du Royaume Uni, figurent en tête du classement avec un score qui frôle les 90 points dans les 3 groupes cités. Ces pays ont des revenus élevés et ont mis au points des stratégies et réalisé des investissements solides, en matière d’IA. Par ailleurs, 3 pays asiatiques figurent désormais dans le Top 10 mondial : Singapour, Corée du Sud et Japon,

Le dernier du classement mondial est l’Afghanistan (13,46 pts), devancé par la Syrie (16,04 pts) et le Yemen (17,32), pour les raisons que l’on connait…

En Afrique, sachant que le score moyen dans le monde est de 44,61 pts, il est de 29,38 pts en Afrique sub-saharienne et de 38,59 pts en Afrique du Nord. En termes de classement des 5 premiers pays, l’Île Maurice est au 1er rang (57e mondial) avec 53,38 points, suivie de l’Egypte (65e), de l’Afrique du Sud (68e), de la Tunisie (70e), et du Maroc (87e).

Parmi les pays arabes, les 5 meilleurs classements sont ceux des Emirats Arabes Unis (26e), Qatar (40e), l’Arabie Saoudite (43e), Oman (56e), et Bahreïn (60e).

Cas de la Tunisie

Le pays a amélioré son classement mondial 2022 avec 46,81 pts, par rapport à 2021 (77ème/172 pays et 45.71 pts).

Parmi les 3 groupes indiqués, la Tunisie est en dessous de la moyenne des 50 points dans le groupe GG (48,63) et celui du GT (36,92). Par contre, le pays a réalisé un score acceptable dans le groupe GDI (54,87 pts/100), qui englobe entre autres, les critères de l’état des infrastructures des télécommunications, le nombre de fournisseurs de services de Cloud computing, la qualité de l’accès à l’Internet haut débit, le coût d’accès à l’Internet et la disponibilité de données gouvernementales.

Il y a donc un effort à faire par le secteur public surtout dans le secteur technologique (GT), qui comprend notamment les critères du nombre d’unicornes, des dépenses publiques dans le domaine des logiciels, du nombre de diplômés dans les filières de la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques), des dépenses dans la R & D, du niveau des compétences numériques et de la qualité de l’enseignement supérieur dans l’ingénierie et les technologies.

A. M.