Italie-Tunisie : Focus sur les énergies renouvelables et l’intelligence artificielle

Le ministre italien de l’Entreprise et du Made in Italy, Adolfo Urso, a rencontré, jeudi 7 novembre 2024, la ministre tunisienne de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, au Palais Piacentini, à Rome.

Au centre des discussions bilatérales, la coopération industrielle entre l’Italie et la Tunisie, avec un focus sur l’accompagnement des PME et des start-up innovantes, notamment dans les secteurs stratégiques de l’innovation technologique, du numérique et de l’intelligence artificielle.

Au cours de la réunion, les deux ministres ont exprimé leur intention de créer de nouvelles opportunités d’interaction et d’investissement dans le secteur des énergies renouvelables et des matières premières critiques et de promouvoir la coopération institutionnelle entre les centres de recherche et les technopoles présents dans leurs pays respectifs, dans le but de renforcer l’innovation, en créant de nouvelles infrastructures et en encourageant le développement des chaînes d’approvisionnement.

Enfin, focus sur le chemin tracé par la conférence ministérielle du G7 sur l’industrie et l’innovation dans les nouvelles technologies et sur le AI Hub for Sustainable Development, un projet de la présidence italienne, en ligne avec les principes clés du Plan Mattei, visant à encourager la rencontre entre entreprises italiennes et occidentales et startups africaines, pour renforcer les écosystèmes locaux d’IA et créer de nouvelles opportunités de croissance industrielle.

Adolfo Urso avait effectué une mission à Tunis en mai dernier.

A noter que l’Italie compte 370 entreprises industrielles installées en Tunisie qui emploient quelque 57 000 emplois er contribuent au développement régional et à la transition technologique.

L’Italie est, par ailleurs, considérée comme le premier investisseur dans le secteur de l’énergie en Tunisie et le second en termes d’investissements directs étrangers avec un total de 910 entreprises opérant dans notre pays.

I. B. (avec Mimit).