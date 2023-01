Tunisie : la LTDH dénonce les restrictions policières aux déplacements des citoyens

La Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) a dénoncé lundi 16 janvier 2022 les «restrictions» imposées par le ministère de l’Intérieur aux déplacements des citoyens, y compris ceux des régions de l’intérieur, empêchés de rejoindre Tunis pour participer aux rassemblements organisés à l’occasion de l’anniversaire de la révolution du 14 janvier.

La LTDH a indiqué que les autorités ont interdit à deux bus de Monastir et Bizerte de rejoindre Tunis et bloqué plusieurs voitures aux péages de Hergla et de Mornag.

La LTDH a également dénoncé la fermeture de la plupart des accès menant à l’avenue Habib Bourguiba de Tunis afin d’empêcher de nombreux citoyens de rejoindre les lieux de rassemblements. «Ces pratiques constituent une violation des droits de circulation et de manifestation pacifique», a-t-elle souligné.