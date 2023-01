Tunisie : Le Tribunal militaire se dessaisit de l’affaire Khiari, le ministère public fait appel

L’avocate Inès Harrath a annoncé, ce mardi 17 janvier 2023, que la chambre criminelle du Tribunal militaire s’est dessaisie de l’affaire de l’ancien député Al-Karama Rached Khiari, et ce, pour incompétence.

Le ministère public a pour sa part fait appel de cette décision et Rached Khiari demeure en prison, ajoute l’avocate, en précisant que ce dernier a été entendu, ce jour, dans le cadre de l’affaire relative à ses déclarations selon lequelles le président de la républqiue Kaïs Saïed avait bénéficié de financements étrangers suspects pour sa campagne électorale en 2019, le traitant, au passage de «traître et de collabo».

Avocats et proches de Khiari devant le tribunal ce mardi.

Rappelons que Rached Khiari, condamné et poursuivi dans d’autres affaires, est actuellement incarcéré à la prison de la Mornaguia et souffre, selon ses avocats et ses proches, d’une tumeur.

Ces derniers ont dénoncé une «violation de son droit à l’accès aux soins» et ont également appelé à sa libération.

