Tunisie : Un nouveau pont construit à Fernana par l’activiste au grand cœur Karim Arfa

Karim Arfa vient de construire un pont dans la localité de Hedhil à Fernana (Jendouba) pour permettre notamment aux enfants du village de se rendre à l’école en toute sécurité et éviter ainsi aux habitants d’être isolés lors des grandes pluies. Il s’agit du 5e pont construit par l’activiste au grand cœur, qui dit «trouver son bonheur en en donnant aux autres».

L’homme qui avance avec la devise «Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres», Karim Arfa n’en est pas à sa première action : ami de l’environnement il recycle la ferraille pour la transformer en bancs d’écoles, en bennes à ordures et en meubles, mais la construction des ponts semble devenir sa spécialité, et a d’ailleurs inauguré ce mardi 17 janvier 2023, le 4e pont construit à Jendouba en coordination avec les autorités locales et régionales.

Au grand bonheur des habitants du village et en particulier aux enfants, qui étaient souvent privés d’école lors des intempéries, et qui grâce à ce pont pourront se déplacer en toute sécurité. «La joie des petits et des parents n’a pas de prix», a-t-il notamment commenté, en exprimant sa joie dans une déclaration, ce soir, à Kapitalis, après 27 jours de travail acharné.

L’accès au village avant la construction du pont

Karim Arfa a de nouveau dénoncé la lenteur des procédures et a appelé dans ce sens les autorités à plus de collaboration pour faciliter d’autres actions dans d’autres régions du pays en lui permettant plus facilement de récupérer la ferraille usagée et abandonnée afin de lui redonner vie et en faire des choses utiles.

Originaire de Siliana, l’activiste qui a un atelier à El-Mourouj (sud de Tunis) ne s’est pas fait connaître uniquement par les ponts qu’il a construits, mais aussi par les barrières de protection pour les bouches d’égout qu’il a fabriquées avec de la ferraille recyclée, et ce, suite à plusieurs décès de jeunes morts en tombant dans une bouche d’égout.

Karim Arfa : «Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres»,

Il a également transformé un gourbi à Siliana, où se rassemblaient des jeunes pour boire, fumer et se droguer, en bibliothèque pour les enfants du quartier et il a toujours exprimé sa disposition à apporter sa pierre à l’édifice pour améliorer le quotidien de ses compatriotes.

Y. N.