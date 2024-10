Protocole d’accord entre l’Université du Wyoming et quatre universités tunisiennes

Signature d’un protocole d’accord entre des établissements universitaires tunisiens et l’Université du Wyoming aux Etats-Unis pour mener des recherches dans les domaines de l’agriculture, de la sécurité de l’eau, de l’ensemencement des nuages, de la réutilisation des eaux usées, de l’agriculture intelligente, du patrimoine culturel et l’écotourisme.

A l’occasion de la célébration du 20e anniversaire du Partenariat d’État entre la Tunisie et l’État américain du Wyoming, l’ambassadeur Joey Hood s’est joint aux représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministère de l’Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche, ainsi qu’à une délégation conduite par des hauts responsables de l’Université du Wyoming pour un événement spécial de signature d’un protocole d’accord.

La délégation de l’Université du Wyoming a signé quatre protocoles d’accord distincts avec les universités de Tunis, Sfax et Jendouba, ainsi que l’Institut national d’études agronomiques de Tunisie et l’Institut national de recherche agricole de Tunisie, pour faciliter le partage de connaissances et d’expertise, mener des activités conjointes de recherche, augmenter les échanges d’étudiants et de professeurs et établir des liens académiques et culturels entre la Tunisie et l’Université du Wyoming visant à propulser le partenariat de 20 ans entre la Tunisie et l’Etat Wyoming vers de nouveaux sommets, souligne l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis dans un communiqué publié jeudi 23 octobre 2024.

Au cours de cette visite, la délégation de l’Université du Wyoming a rencontré ses homologues et discuté de l’enseignement, du travail et de la recherche dans les domaines des sciences humaines, des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, et des mathématiques (Stem), de l’agriculture et de la sécurité de l’eau, y compris l’ensemencement des nuages ​​et la réutilisation des eaux usées, l’agriculture intelligente, le patrimoine culturel et l’écotourisme.

I. B.