One Tech Holding : chiffre d’affaires 2022 boosté par les exportations

Avec des revenus de 1,46 milliard de dinars tunisiens (MrDT) réalisés en 2022 contre 0,905 MrDT en 2021, le groupe One Tech Holding a augmenté son chiffre d’affaires de 15,6%, grâce à la haute performance réalisée par les exportations (87,7%).

Selon le groupe, cette hausse enregistrée en 2022 revient aux très bons résultats du dernier trimestre de l’année où les revenus ont atteint 279 millions de dinars tunisiens (MDT), par le fait des exportations en hausse de 13,7%.

Au total la part des exportations du groupe en 2022 a été de 917,194 MDT, soit 87,7% du total de 1,46 MrDT des revenus.

Le groupe travaille sur 2 pôles, les câbles (+24% des exportations en 2022), et la mécatronique dont la hausse des revenus en 2022 a été de 13,6% malgré la pénurie des semi‐conducteurs, les augmentations des coûts de production et une importante détérioration du DT par rapport au $US.

Par ailleurs, le groupe annonce des investissements à poursuivre au 1er semestre 2023 dans les énergies renouvelables, afin de réduire ses charges énergétiques.

Le groupe, fondé par Moncef Sellami et dont le siège est à Tunis, est aussi installé à Bizerte, Grombalia, Paris et Tanger au Maroc.

A. M. (avec BVMT).