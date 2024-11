Tunisie-Italie ou l’énergie de l’espoir

Reçue à Tunis par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet, une délégation italienne de SeaCorridor a exprimé «l’engagement de l’Italie à accroître les investissements en Tunisie et apporter tout le soutien nécessaire au lancement de nouveaux projets dans le secteur des énergies renouvelables».

C’est ce que l’on peut lire dans un communiqué du ministère, qui précise que la réunion s’est déroulée en présence du secrétaire d’État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, et de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas.

La ministre Thabet a évoqué l’importance du partenariat tuniso-italien pour réaliser la transition énergétique verte en Tunisie.

La réunion, tenue le mercredi 30 octobre 2024, a également porté sur le suivi du gazoduc transtunisien, ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération avec l’Italie dans plusieurs secteurs, notamment les énergies renouvelables.

SeaCorridor, une société gouvernée conjointement par Eni et Snam pour la coordination des activités des gazoducs TTPC et TMPC, coordonne les activités commerciales et techniques des deux groupes de gazoducs internationaux reliant l’Algérie à l’Italie. Les tronçons concernés sont les gazoducs terrestres qui s’étendent de la frontière entre l’Algérie et la Tunisie jusqu’à la côte tunisienne, appelés système TTPC (Trans Tunisian Pipeline Company), et les gazoducs offshore qui relient la côte tunisienne à l’Italie, appelés TMPC (Transmediterranean Pipeline Company).

SeaCorridor rassemble les compétences d’Eni et du Snam au sein d’une seule équipe de travail, dans le but de valoriser en synergie leurs missions respectives.

L’énergie est l’un des secteurs centraux du Plan Mattei pour l’Afrique mis en œuvre par l’Italie et qui vise à faire de ce pays un hub énergétique, un pont entre l’Europe et l’Afrique, comme avec l’interconnexion électrique Elmed entre l’Italie et la Tunisie et le nouveau corridor pour le transport de l’hydrogène de l’Afrique du Nord à l’Europe centrale en passant par l’Italie (Corridor SouthH2).

I. B.