Tunisie : Seifeddine Makhlouf arrêté chez lui

L’ancien député et dirigeant Al-Karama Seifeddine Makhlouf a été arrêté chez lui dans la nuit de ce vendredi 20 janvier 2023, en exécution de sa condamnation par la Cour d’appel militaire, à 14 mois de prison avec exécution immédiate dans l’affaire de l’aéroport.

Plus tôt dans la soirée, le concerné avait affirmé que des agents de police encerclaient son domicile, et son arrestation a été annoncée un peu plus tard, notamment par l’avocate Inès Harrath, qui était sur les lieux et qui a publié une vidéo en direct de l’arrestation de Makhlouf, où on le voit sortir de chez lui en scandant : «A bas le coup d’Etat! …. Vive la Tunisie».

Rappelons que dans cette même affaire qui remonte à mars 2021,la Cour d’appel militaire a également condamné, ce jour, d’autres dirigeants Al-Karama à la prison ferme : Nidhal Saoudi à 7 mois, Maher Zid à 5 mois avec exécution immédiate et Mohamed Affes à 5 mois, alors que Abdellatif Aloui a bénéficié d’un non-lieu.

L’avocat Mehdi Zagrouba, a quant à lui écopé d’une peine de 11 mois de prison avec une interdiction d’exercer pendant 5 ans.

