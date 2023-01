Groupe Poulina : un chiffre d’affaires en hausse (+15%) en 2022 à 3,837 milliards DT

Le Groupe Poulina a clôturé l’année 2022 avec un chiffre d’affaires en hausse de 15% à 3,837 milliards de dinars tunisiens (MrDT) contre 3,336 MrDT en 2021.

Le revenu de 2022 indiqué a été principalement boosté par le chiffre d’affaires réalisé sur le marché local (+13% à 3,349 MrDT) contre 2,953 MrDT en 2021, alors que le marché à l’exportation, qui a augmenté de 27% en 2022, n’a réalisé que 487,632 millions de dinars tunisiens (MDT), contre 383 MDT en 2021.

Par ailleurs, le groupe a investi 150 MDT en 2022, pour ses 7 métiers de production, á savoir l’intégration avicole, l’agroalimentaire, les matériaux de construction, le commerce et les services, l’emballage, la transformation de l’acier, et le bois et biens d’équipements.

A propos de métiers, l’immobilier est celui qui a atteint les plus hauts revenus (+30%) avec une hausse de 1,9 MDT, grâce à la reprise en 2022 des ventes, ainsi que l’intégration du groupe SITS dans le périmètre du Groupe Poulina Holding

Les matériaux de construction viennent en 2e position avec une hausse de 20% à 12,6 MDT, grâce à la reprise des ventes à l’export qui ont augmenté de +212%.

Quant à la baisse des revenus, la plus importante accusée en 2022 est celle de la transformation de l’acier (-20%) à -13,4 MDT, en raison de la baisse des ventes à l’export (-22%), et celle des ventes locales (-11%).

A. M. (avec BVMT).