Tunisie : Amen Bank annonce une hausse du PNB de 8% en 2022

Amen Bank a annoncé, dans son rapport d’activité de 2022, une hausse de 8% de son produit net bancaire (PNB) à 490,613 millions de dinars tunisiens (MDT), contre 454,229 MDT en 2021.

La banque fait également part d’une augmentation des dépôts et avoirs de sa clientèle en 2022 de +10,1% à 6 986,180, contre 6 343,825 MDT en 2021.

Les crédits à la clientèle sont passés de 6 245,664 MDT en 2021, à 6 924,2 MDT en 2022, d’où hausse de +10,9%. Dans ce segment, la part de l’épargne des clients a atteint 2 245,407 MDT en 2022.

Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une hausse de 12,3% (107,4 MDT) atteignant ainsi 981,1 MDT contre 873,7 MDT en 2021.

Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une hausse de 71 MDT (+16,9% par rapport à 2021).

Amen Bank a fait part, dans son rapport, des distinctions obtenues au courant de 2022 : Best Digital Bank Tunisia 2022; Excellence in Innovation Digital Banking Tunisia 2022; Meilleure Banque en Tunisie en 2022; et Elu Service Client de l’Année 2023 dans sa catégorie.

La banque a généralisé, en 2022, le pilotage par les KPI (Key Performance Indicators) à l’ensemble de ses structures et à tous les niveaux de son management.

A. M. (avec BVMT).