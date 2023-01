La soirée des cordes : Mariage entre la musique classique et la musique tunisienne

L’Institut Français de Tunisie (IFT) accueillera le vendredi 27 janvier la soirée des cordes. Un concert gratuit dirigé par Laurent Jost et Zied Zouari entre musique classique et musique tunisienne.

Dans le cadre d’un partenariat franco-tunisien entre le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et la Fondation Hasdrubal, soutenu par l’IFT, un concert inédit baptisé « La soirée des cordes » aura lieu ce ce vendredi à partir de 18h30 à l’auditorium de l’IFT et sera ouvert au grand public.

Sous la direction du violoncelliste français Laurent Jost et le violoniste tunisien Zied Zouari, le concert réunira des musiciens des deux rives et donnera à voir une fusion musicale exceptionnelle entre musique classique et musique tunisienne contemporaine, résultant d’une résidence artistique ayant eu lieu en ce mois de janvier.

Un deuxième concert est prévu pour le samedi 28 janvier à l’hôtel Hasdrubal (Yasmine Hammamet).

F.B