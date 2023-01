Tunisie: La justice militaire s’exprime sur les jugements prononcés dans l’affaire de l’aéroport

Le parquet général près la direction de la justice militaire a appelé, ce lundi 23 janvier 2023, au respect des jugements rendus dans l’affaire de l’aéroport, dans laquelle des dirigeants de la coalition islamiste Al-Karama à l’instar de Seifeddine Makhlouf, avocat de son état, ainsi que son confrère Mehdi Zagrouba ont été condamnés la prison ferme

Tout en rappelant «le devoir de se conformer à la suprématie de la loi et à la nécessité d’être tenue à l’écart de toute forme de tiraillement», la justice militaire rappelle que toute personne justifiant d’un intérêt dans le procès relatif à cette affaire a le droit de contester les jugements rendus par voie de recours, lit-on dans un communiqué diffusé par l’agence Tap.

Le parquet a également indiqué que les jugements rendus par la chambre correctionnelle dans cette affaire, qui vont de l’emprisonnement à la privation de l’exercice d’une profession ne sont nullement contraires aux dispositions de la loi, en évoquant à ce propos le cas de l’avocat Mehdi Zaghrouba, sanctionné par une interdiction d’exercer pendant 5 ans : «Il s’agit d’une peine complémentaire prévue par le code pénal».

Rappelons que plusieurs parties, personnalités et partis politiques ont vivement critiqué le verdict de la Cour d’appel militaire dans l’affaire de l’aéroport, qui a condamné des dirigeants Al Karama à de la prison ferme, à l’instar de l’avocat Seifeddine Makhlouf qui a été arrêté le soir même en exécution de sa condamnation à 14 mois de prison avec exécution immédiate.

Outre Nidhal Saoudi qui a écopé de 7 mois, Maher Zid de 5 mois avec exécution immédiate et Mohamed Affes de 5 mois, l’avocat Mehdi Zaghrouba à quant à lui, été condamné à 11 mois de prison avec exécution immédiate et une interdiction d’exercer pendant 5 ans.

L’Ordre des avocats a critiqué ces condamnations et a exprimé sa solidarité avec Makhlouf et Zagrouba et a appelé à la suspension de l’exécution de la décision de la Cour d’appel militaire jusqu’à l’annonce d’un verdict définitif par la Cour de cassation.

Il a également annoncé, ce jour, la création d’un comité de défense qui sera présidé par le bâtonnier Hatem Mziou. Ce dernier a par ailleurs appelé à la libération de Seifeddine Makhlouf et à ne pas exécuter le jugement décidé contre Mehdi Zagrouba le même jour, dans la même affaire, sachant que pour l’heure, celui-ci n’a pas encore été arrêté.

