Tunisie : des partis dénoncent l’instrumentalisation politique de la justice militaire  

Le Parti des Travailleurs et le Parti républicain ont dénoncé le jugement des deux avocats Seifeddine Makhlouf et Mehdi Zagrouba par la un tribunal militaire, qui est contraire aux principes de la justice équitable.

Le Parti des travailleurs a condamné, dans un communiqué publié lundi 23 janvier 2023, le procès de civils devant la justice militaire. Et rejeté ce qu’il a appelé «la justice des règlements de compte» et «l’instrumentalisation de la justice pour réprimer les opposants politiques».

Le parti dirigé par Hamma Hammami a également dénoncé les «graves violations» des principes de justice dans l’affaire dite de l’aéroport dans laquelle sont impliqués le président de la coalition Al-Karama, Seifeddine Makhlouf, et l’avocat Mehdi Zagrouba.

De son côté, le Parti républicain (Al-Joumhouri), dirigé par Issam Chebbi, a exprimé son refus catégorique de la comparution des civils devant des tribunaux militaires, estimant que cela va à l’encontre des normes d’équité des procès.

Le parti a appelé à la libération immédiate des deux avocats Seifeddine Makhlouf et Mehdi Zagrouba, appelant les forces démocratiques à faire front commun face à ces abus dangereux et à défendre les valeurs de justice et de liberté.

Rappelons que la chambre correctionnelle de la cour d’appel militaire avait prononcé, vendredi dernier, des peines de prison dans l’affaire dite de l’aéroport contre l’avocat et ancien député Seifeddine Makhlouf, condamné à un an et deux mois de prison avec exécution immédiate, et contre le l’avocat Mehdi Zagrouba, qui a été condamné à 11 mois de prison, en plus de la privation d’exercice de la profession d’avocat pendant cinq ans, ce que le Conseil de l’Ordre des avocats de Tunisie avait vivement dénoncé.

I. B. (avec Tap).