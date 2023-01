Tunisie : La ministre des Finances reçoit une délégation de l’Utica

La ministre des Finances Sihem Boughdiri Nemsia a reçu, ce lundi 23 janvier 2023, une délégation de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (Utica), conduite par son président Samir Majoul.

Cette rencontre a permis de discuter de la situation économique en Tunisie et dans le monde et en particulier aux difficultés auxquelles font face les institutions tunisiennes, indique un communiqué de l’Utica.

Selon la même source, la ministre a notamment évoqué les contraintes imposées par la situation économique actuelle en conséquence de la crise de la pandémie du coronavirus et de la guerre russo-ukrainienne, ainsi que les défis que la Tunisie doit relever pour préserver les équilibres des finances publiques et le souci d’atteindre l’équilibre au niveau du budget de l’Etat.

D’autre part, la ministre a affirmé que les dispositions de la loi de finances 2023 visent à consolider à établir la justice fiscale, tout en soulignant l’importance d’œuvrer pour la réussite du programme de réforme du système fiscal et de lutte contre l’évasion fiscale.

De son côté, le président de l’Utica Samir Majoul a souligné la necessité d’identifier les mécanismes nécessaires à la préservation de la pérennité de l’entreprise et au renforcement de la compétitivité dans les différents secteurs de production face à un climat mondial difficile, lit-on dans le communiqué de l’Utica, en ajoutant que son président a aussi appelé à lutter contre l’économie parallèle et à stimuler les investissements dans les énergies renouvelables

Les deux parties ont enfin convenu d’intensifier davantage les consultations et renforcer la communication afin de mieux coordonner et surmonter ainsi les difficultés auxquelles font face les entreprises, de les soutenir et de leur fournir un environnement approprié, pour assurer la relance de l’économie nationale.

