Projet japonais pour soutenir 100 jeunes entrepreneurs en Tunisie

Un projet tuniso-japonais de coopération technique a été lancé le lundi 23 janvier 2023 à Tunis pour accompagner 100 jeunes entrepreneurs tunisiens, indique l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica), faisant part d’un accord tuniso-japonais de coopération signé à cet effet en octobre 2022.

Ce projet, dont la cérémonie de lancement s’est tenue le 23 janvier 2023, en présence de Moncef Boukthir, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a pour objet de renforcer les capacités des ressources humaines en appui aux start-ups opérant dans les technologies de l’information et de la communication (TIC).

Il est initié par Jica, l’Université d’Aizu (UoA), et l’Institut supérieur des technologies de l’information et de la communication (Istic ), basée à la Technopole Borj Cédria de l’Université de Carthage. Parmi la centaine de jeunes à accompagner, les femmes forment la cible majeure de ce projet.

Ce projet a pour but d’améliorer la capacité institutionnelle de l’Istic, afin qu’il puisse appuyer ses cours en développement des ressources humaines, de pair avec l’accompagnement des startups dans les TIC.

Des stages de formation seront ainsi organisés en Tunisie et au Japon pour les étudiants et les enseignants de l’Istic.

Le projet, qui se termine en 2025, vise à faire de cette institution «un des leaders de ce domaine en Tunisie», afin de faire profiter de nombreux entrepreneurs.

L’ambassadeur du Japon en Tunisie, Osuga Takeshi, présent à la cérémonie de lancement du projet, s’est dit satisfait de la mise en œuvre de ce projet à la Technopole Borj Cédria qui fait partie des principaux projets de la coopération tuniso-japonaise, rappelant que la Déclaration de Tunis adoptée lors de la Ticad 8 a reconnu le rôle transformateur des start-ups, notamment des jeunes et des femmes entrepreneurs, en tant que nouvelle force dynamique pour résoudre les problèmes sociaux de l’Afrique.

Ueno Shuhei, représentant résident de la Jica en Tunisie, a rappelé, de son côté, que ce projet s’inscrit dans la continuité de l’appui de la Jica aux différentes composantes de la Technopole Borj Cédria qui remonte à de longues années, et dans le cadre duquel les bâtiments de l’Istic ont été construits et divers équipements scientifiques et bureautiques acquis.

A.M.