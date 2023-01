Transférer facilement des données d’un Iphone à un Android 

Désormais, la prise en charge des transferts des données d’un Android à un iOS est étendue à tous les téléphones Android, grâce à plusieurs logiciels spécialisés dans les transferts des données. Comment réussir ces transferts ?

Pourquoi transférer des données d’un Iphone à un Android ?

Avec le développement que connaissent l’informatique et la communication de nos jours, l’utilisation des téléphones mobiles a également connu un grand changement, qui a eu un gros impact sur le mode de vie des gens.

Cet impact est considéré comme évolutif au niveau du fonctionnement de toutes les industries. En raison de leur coût élevé, de nombreuses personnes ont estimé que les smartphones étaient surtout destinés à un usage professionnel lorsqu’ils ont été lancés sur le marché pendant les années 1990. Cependant, lorsque Apple a mis sur le marché le premier smartphone moderne en 2007, il a rapidement connu une grande popularité chez les consommateurs.

Désormais, la prise en charge des transferts des données d’un Android à un iOS est étendue à tous les téléphones Android, grâce à plusieurs logiciels spécialisés dans les transferts des données, tel que Wondershare MobileTrans, ce qui aide à transférer en toute transparence certaines données importantes d’un iPhone vers votre nouvel Android. Lors de la réception de votre nouveau téléphone Android, il vous suffit de suivre les instructions de configuration simples afin de procéder au processus de transfert de données. Il vous sera demandé de connecter votre ancien iPhone à votre nouveau téléphone Android en utilisant le câble de votre iPhone ou sans fil. Tout au long du processus, vous aurez des instructions qui vous aideront lors du transfert de vos données.

Les méthodes de transfert des données

Voici deux méthodes utiles pour transférer des données d’un Iphone à un Android ou le contraire :

ICloud : Après avoir synchronisé les données de votre iPhone avec ICloud, vous pouvez utiliser Smart Switch pour les transférer sur votre Android.

A noter que cette méthode ne permet pas de transférer les messages, la musique iTunes ou les vidéos.

Câble USB : En utilisant votre câble iOS et un adaptateur MicroUSB vers USB, vous pouvez connecter directement votre iPhone et Android. Une fois cette connexion établie, lancez Smart Switch sur votre Android et commencez à transférer les données de votre iPhone.

Les messages, la musique et les vidéos peuvent tous être transférés à l’aide de cette méthode (la musique et les vidéos ne peuvent être transférées que si elles ne sont pas protégées par DRM).

En plus de ces deux méthodes, vous pouvez aussi utiliser un logiciel de transfert professionnel, tel que Wondershare MobileTrans, qui se chargera du transfert de toutes vos données en toute sécurité.

Quelles sont les fonctions de Wondershare MobileTrans ?

Wondershare MobileTrans vous aidera dans le processus de transfert de vos contacts, journaux d’appels, fichiers multimédia ainsi que d’autres données, à savoir des systèmes d’exploitation mobiles. Il vous permettra également de sauvegarder les données de votre smartphone sur votre ordinateur dans le cas d’un besoin de restauration dans l’avenir.

Il a également des fonctions pour transférer des discussions en récupérant les données WhatsApp du téléphone source et en les important directement sur le nouveau téléphone, que vous passiez à un iPhone ou à un Android. C’est un procesus facile, sécurisé et ne prend que quelques instants.

Vous pouvez également transférer librement des photos d’un IPhone vers Android, ou aussi des applications, des chansons, des messages et des vidéos. Les données peuvent ainsi être transférées de manière sélective en cochant simplement des cases.

Voici donc les deux principales fonctions :

· Fonction 1 : Transfert direct des données d’un Iphone à un Android.

· Fonction 2 : Utilisation de la sauvegarde de l’ordinateur pour transférer des données. (Transférez d’abord les données de l’iPhone vers l’ordinateur, puis exportez la sauvegarde de l’ordinateur vers le téléphone Android.)

Comment transférer des données de l’iPhone vers Android à l’aide de MobileTrans ?

Étape 1 : Sur votre ordinateur, téléchargez et installez le logiciel MobileTrans. Connectez les deux appareils à l’ordinateur. Pour procéder, sélectionnez « Transfert de téléphone » et « Téléphone à téléphone ».

Étape 2 : Ensuite, choisissez le fichier à transférer et cliquez sur le bouton « Démarrer ». Vous avez la possibilité de supprimer les données existantes avant de les transférer.

Étape 3 : En quelques minutes, les données sélectionnées seront transférées ou copiées sur votre appareil Android. Veuillez ne pas débrancher les appareils pendant que la migration a lieu.

Conclusion

En utilisant Wondershare MobileTrans, vous aurez la possibilité de tester en profondeur un logiciel polyvalent, et digne de confiance. Ce dernier a à son actif les marques les plus populaires de smartphones et de tablettes fonctionnant sous iOS et Android. C’est un outil avec lequel vous pouvez connecter rapidement vos appareils mobiles à votre ordinateur fonctionnant sous Windows ou Mac.