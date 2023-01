Bientôt un nouveau centre pour enfants autistes en Tunisie

Le Conseil des ministres arabes des affaires sociales a approuvé 2 projets de prise en charge de centres pour personnes handicapées, proposés par la Tunisie lors de sa 42e session tenue les 25 et 26 janvier 2023 à Doha, a déclaré Malek Ezzahi, ministre des Affaires sociales.

Le premier projet porte sur la prise en charge de la création d’un centre pour enfants autistes, et le second, sur celle d’un centre de rééducation pour handicapés moteurs.

Cette proposition faite par la Tunisie entre dans le cadre de l’engagement de son en faveur de la justice sociale, et de la promotion du système de protection sociale, pour assurer des conditions de vie décentes à toutes les catégories sociales.

Lors de son intervention à cette session, le ministre a passé en revue la nouvelle politique sociale d’intégration et d’autonomisation économique, par le travail indépendant et l’entrepreneuriat. Ceci, à travers l’application d’un programme d’autonomisation économique pour les personnes défavorisées et à faible revenu, les personnes handicapées, et les diplômés de l’enseignement supérieur en chômage.

Ezzahi a aussi évoqué la création en Tunisie du Centre International pour la promotion des personnes handicapées, spécialisé dans la mise en œuvre de programmes d’éducation à ceux incapables d’intégrer le système scolaire, et dans la réalisation de recherches, d’études, de formation et de documentation, à leur intention.

Ezzahi a aussi appelé à une action arabe commune pour développer des politiques de promotion des catégories sociales défavorisées et leur intégration économique et sociale, et a sollicité la mise en application des décisions du Conseil des ministres arabes des affaires sociales.

A. M. (avec TAP).