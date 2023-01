Document : pour une transition vers l’économie bleue en Tunisie

Nous reprenons ici l’introduction du rapport de 90 pages intitulé «L’économie bleue en Tunisie : Opportunité pour un développement intégré et durable de la mer et des zones côtières» publié le 26 janvier 2023 par la Banque Mondiale (BM), qui appelle la Tunisie à mettre en place une gouvernance institutionnelle, et à assurer la coordination et la cohérence des politiques publiques, des stratégies, et des plans et programmes sectoriels, en rapport avec l’économie bleue.

« En raison de sa position privilégiée au centre de la rive sud de la Méditerranée, la Tunisie bénéficie d’ atouts incontestables avec ses 1300 km de côtes continentales, abritant 7,6 millions de personnes qui dépendent fortement de l’ exploitation des ressources côtières et marines pour leur subsistance.

L’économie bleue qui fait référence à l’utilisation durable des ressources maritimes pour la croissance économique, l’amélioration des moyens de subsistance et des emplois, et la santé des écosystèmes maritimes, représente une opportunité de développement durable et de création de richesse pour la Tunisie, notamment dans le cadre de la reprise post-Covid-19.

Reconnaissant l’importance des ressources côtières et marines uniques de la Tunisie et cherchant à développer une stratégie intégrée et durable pour accroître leur contribution économique et exploiter pleinement le potentiel de l’ économie bleue, le Gouvernement tunisien, représenté par le ministère de l’Environnement et le Secrétariat général des affaires maritimes, en partenariat avec la Banque mondiale, s’est engagé depuis 2020 dans un processus d’identification des opportunités pour le développement de l’ économie bleue en Tunisie.

Ce processus s’est appuyé particulièrement sur un diagnostic d’experts, élaboré à partir de la documentation et les statistiques les plus récentes, et enrichi par un questionnaire et une concertation élargie entre les différents acteurs impliqués dans la gestion du littoral et de la mer.

L’objectif du diagnostic était de faire un état des lieux de l’existant et de poser les bases de la future stratégie nationale d’économie bleue. Il a permis de définir une vision stratégique à partir de laquelle un ensemble d’activités clés traditionnelles ou établies en Tunisie, développées de manière durable, d’activités émergentes bleues et d’activités liées à la protection de l’ environnement et des services fournis par les écosystèmes marins et littoraux, doivent jouer un rôle majeur dans le développement d’une économie bleue en Tunisie « .

