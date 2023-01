Les potins du cardiologue : Faut-il inventer le stenting préventif des coronaires droites dominantes ?

Dans des cas d’hypercholestérolémies familiales, à mortalité lourde malgré le traitement, il serait intéressant de savoir si chez les adultes, un stenting préventif des coronaires droites dominantes ne diminuerait pas la probabilité de l’issue fatale des infarctus du myocarde par choc cardiogénique et insuffisance cardiaque.

Par Dr Mounir Hanablia *

Le cœur est donc ce muscle merveilleux doué d’automatisme régulier et qui se comporte comme une pompe, se remplissant de sang durant ce qu’on appelle la diastole, puis l’éjectant pendant la systole.

La circulation coronaire gauche assure 70% des besoins en oxygène du muscle cardiaque équivalent à 0,5% du poids du corps; le débit coronaire n’en représente pas moins de 5% du débit cardiaque.

Le ventricule gauche est beaucoup plus riche en fibres musculaires que le droit, étant le générateur de la pression de perfusion du sang dans les différents organes de l’organisme.

A la différence de la perfusion coronaire gauche qui est intermittente, celle de la coronaire droite est continue du fait des pressions basses du ventricule droit.

Comme la systole est beaucoup plus courte que la diastole, on dit que le cœur se repose plus qu’il ne travaille. Néanmoins ce repos est crucial car il permet le passage du sang oxygéné dans l’artère coronaire gauche et le ravitaillement du tissu myocardique en oxygène nécessaire aux réactions métaboliques génératrices de l’énergie permettant la contraction musculaire.

Les conséquences de cette différence circulatoire entre la coronaire droite et la coronaire gauche sont importantes: si le cœur s’accélère ou si la tension artérielle baisse, comme par exemple lors d’un infarctus ventriculaire gauche, le débit au niveau de la coronaire droite est sauvegardé et permet le travail du ventricule droit, éjectant le sang vers les poumons et assurant ainsi une oxygénation plus importante et mieux adaptée aux besoins de l’organisme.

Cela nécessite évidemment une configuration anatomique dite à circulation droite dominante, ou à tout le moins équilibrée, permettant éventuellement que le territoire coronaire gauche privé de sang soit repris à contre-courant par la circulation provenant de la coronaire droite.

Ainsi la différence de régime entre la circulation à haute pression (systémique) et à basse pression (pulmonaire) permet une meilleure adaptation aux besoins en oxygène du muscle cardiaque, que ceux-ci soient physiologiques (effort), ou pathologiques (infarctus du myocarde).

De nombreuses études ont montré que le traitement médicamenteux des facteurs de risque diminuait significativement l’incidence de la maladie coronaire. Néanmoins, dans certains cas particuliers d’hypercholestérolémies familiales, à mortalité lourde malgré le traitement, il serait intéressant de savoir si chez les adultes, un stenting préventif des coronaires droites dominantes ne diminuerait pas la probabilité de l’issue fatale des infarctus du myocarde par choc cardiogénique et insuffisance cardiaque.

* Cardiologue de libre pratique.